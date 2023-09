Séisme au Maroc : Emmanuel Macron dénonce les "polémiques qui n'ont pas lieu d'être" autour de l'aide française

Emmanuel Macron a dénoncé mardi des "polémiques qui n'ont pas lieu d'être" sur la relation bilatérale entre la France et le Maroc, alors que Rabat n'a pour l'heure pas retenu l'aide proposée par Paris, après le séisme dévastateur dans la région de Marrakech qui a fait près de 3000 morts et plus de 5000 blessés.