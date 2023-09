Sur TF1, une édition spéciale "Solidarité Maroc" dimanche

Les jours qui viennent sont cruciales pour retrouver des victimes sous les décombres. Plus de mille personnes ont péri dans le puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Une catastrophe qui a provoqué d'énormes dégâts et semé la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes.

Au surlendemain de cette secousse de magnitude 6,8 et à l'heure où les secours s'affairent à rechercher des survivants, TF1 bouleverse sa grille de programmes : ainsi, dimanche, après le JT de 13H, une émission spéciale d’aide au Maroc présentée en direct par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau vous est proposée. Elle est notamment consacrée aux moyens et aux initiatives permettant de soutenir concrètement le pays.