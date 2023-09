Séisme meurtrier au Maroc : les causes de la catastrophe

Au moins 820 personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et semant notamment la panique dans la grande ville de Marrakech, haut lieu du tourisme. Le séisme a fait 820 morts et 672 blessés, dont 205 graves, selon un bilan communiqué en fin de matinée ce samedi. Plus d'un tiers des victimes ont été recensées à Al-Haouz, épicentre du séisme, et un quart à Taroudant, plus au sud.