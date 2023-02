Séisme meurtrier en Turquie et en Syrie : comment se mesure l'intensité d'un tel phénomène ?

La technique de mesure de la magnitude étant due à l'Américain Charles Richter, en 1935, on parle généralement d'échelle de Richter. Une expression trompeuse, puisque cette mesure est une fonction mathématique, et non une échelle en degrés : elle n'est donc théoriquement pas limitée. Mais on parle souvent, par erreur, d'un maximum de 9 sur l'échelle de Richter. La plus haute valeur jamais enregistrée est celle du tremblement de terre au Chili de 1960, d'une magnitude de 9,5 - et probable origine de la confusion.

La magnitude permet de comparer les séismes entre eux, et de suivre la succession des répliques, qui s'atténuent progressivement selon un schéma connu. La réplique majeure enregistrée quelques heures après le séisme en Turquie, d'une magnitude de 7,5 est d'ailleurs hors-norme, puisqu'elle rejoint presque celle du séisme initial.