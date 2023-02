VIDÉO - Séisme meurtrier en Turquie et en Syrie : le récit apocalyptique du drame

Nous avons pu joindre une jeune femme réfugiée depuis la nuit dans sa voiture : "J'ai d'abord ressenti des vibrations. C'est devenu plus fort. On habite au 7e étage, c'était tellement dur de descendre au rez-de-chaussée. Tout le monde s'est précipité". Un autre habitant nous transmet ses vidéos de Gaziantep. Il a pu sauver ses trois enfants en les protégeant sous la table avant de sortir le plus vite possible. Comme d'habitants, il fuit la ville. Partout dans la région, les images apocalyptiques d'immeubles réduits en poussière et les témoignages angoissés se multiplient.