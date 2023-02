Séisme meurtrier : l'ONU lance un vaste appel aux dons face aux "besoins immenses" en Syrie

Mais l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise de jour en jour et le nombre de disparus est toujours important. La population réclame désormais que les équipes de secours tentent également de retrouver les morts et non seulement les survivants. "Nous comprenons qu'on privilégie les personnes en vie, mais nous avons le droit de réclamer les dépouilles de nos proches", témoigne auprès de l'AFP un habitant d'Antakya, dont la femme et les quatre enfants sont portés disparus.

Face à la situation, l'aide manque cruellement. La Turquie estime ainsi que près de 2,2 millions de personnes ont été évacuées des provinces touchées et 1,6 million de victimes ont dû être relogées. Côté syrien, pour la première fois depuis 2020, un convoi transportant de l'aide s'est dirigé vers les zones rebelles du nord via la frontière turque. Des zones où vivent près de trois millions de personnes et qui figurent parmi les plus dévastées par le tremblement de terre en Syrie. Le convoi d'aide était constitué de 11 camions de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) chargés, entre autres, de tentes, de matelas, de couvertures et de tapis.