Népal : au moins 132 morts et plus d'une centaine de blessés dans un important tremblement de terre

Des secousses modérées ont été ressenties jusqu'à New Delhi, la capitale de l'Inde située à près de 500 km de l'épicentre. Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est dit "profondément attristé" par les pertes humaines au Népal. "L'Inde est solidaire du peuple népalais et est prête à lui apporter toute l'aide possible", a-t-il ajouté. Les séismes sont fréquents au Népal, qui se trouve sur une faille géologique majeure où la plaque tectonique indienne s'enfonce dans la plaque eurasienne, formant la chaîne de l'Himalaya. La secousse a été suivie plusieurs heures après par des répliques de magnitude 4 dans le même secteur, selon l'USGS.

Près de 9000 personnes sont mortes en 2015 lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le Népal, détruisant plus d'un demi-million d'habitations et de 8000 écoles. Des centaines de monuments et de palais royaux - dont des sites de la Vallée de Katmandou classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et attirant des touristes de toute la planète, avaient subi des dégâts irréversibles, frappant un grand coup au tourisme népalais. En novembre 2022, un séisme de magnitude 5,6 a fait six morts dans le district de Doti, près de Jajarkot frappé vendredi soir.