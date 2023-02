"Les enfants sont très effrayés" : après le séisme, les défis des opérations de secours en Syrie

Votre ONG se concentre notamment sur l'aide aux enfants. Comment ceux-ci sont impactés par le séisme ?

Les enfants sont très effrayés par la situation, d'autant qu'ils ne comprennent pas forcément ce qu'il s'est passé et certains craignent qu'un nouveau tremblement de terre se déclare à nouveau. C'est donc une situation assez éprouvante. Nous n'avons pas encore de chiffres exacts, mais ce sont probablement des milliers d'enfants qui ont été impactés par le séisme, à la fois en Syrie comme en Turquie.

Dans le cas de la Syrie, les enfants sont particulièrement vulnérables à cause du froid et de la boue dans les camps de réfugiés comme à l'extérieur. Les enfants vont avoir du mal à survivre à ces conditions. D'autant qu'en situation de crise, les enfants sont les plus vulnérables. Les adultes sont actuellement trop occupés par leur propre situation. C'est pourquoi nous nous concentrons autant que possible sur l'aide aux familles, et en particulier aux enfants.