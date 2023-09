Séisme meurtrier au Maroc : quelles sont les zones touchées ?

Une grande partie du Maroc a été touchée par le puissant séisme qui a frappé le royaume dans la nuit de vendredi 8 à samedi 9 septembre. Selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (CNRST), l'épicentre du tremblement de terre a été localisé dans la province d'Al-Haouz, au centre du pays. La secousse a été évaluée, par l'Institut de géophysique américain (USGS), à une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter, et a causé de nombreux dégâts dans les communes de cette province très touristique et prisée des voyageurs étrangers.