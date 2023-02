Séisme en Turquie et en Syrie : le plateau anatolien, l'une des zones les plus sismiques au monde

Géologiquement, la Turquie est l'une des zones sismiques les plus actives du monde. "Le plateau anatolien est l'une des zones les plus sismiques en Europe", confirme Romain Jolivet, professeur des universités au département de Géosciences de l'École normale supérieure (ENS), en référence à cette plaque ceinturée d'importants systèmes montagneux. Fin novembre, un tremblement de terre de magnitude 6,1 avait déjà frappé le nord-ouest de la Turquie, faisant une cinquantaine de blessés et des dégâts limités, selon les services de secours turcs. En janvier 2020, un séisme de magnitude 6,7 a frappé les provinces d’Elazig et de Malatya (Est), faisant plus de 40 morts. En octobre de la même année, un tremblement de terre de magnitude 7 en mer Égée avait fait 114 morts et plus de 1000 blessés en Turquie.

"Parmi les zones très sismiques, il y a notamment la région d'Istanbul qui se situe tout près de la faille nord anatolienne, on attend de voir ce qu'il va se passer, on ne sait pas quand cela va se passer, mais c'est inéluctable, c'est une faille active qui a déjà produit plusieurs séismes très destructeurs à l'époque contemporaine", souligne-t-il, insistant sur le fait qu'"on pourra ne jamais prédire un séisme, mais on l'attend". Outre la Turquie, le spécialiste rappelle que "la Méditerranée est une région très sismique en général", puisqu'"il y a aussi des séismes destructeurs en Italie, dans les Balkans ou encore en Grèce".