Séisme en Turquie et en Syrie : comment expliquer l'effondrement de tant de bâtiments ?

D'heure en heure, le bilan du séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie ne cesse de grimper, pour atteindre le chiffre vertigineux de plus de 21.700 morts ce vendredi matin, selon les dernières remontées officielles. Un drame à l'ampleur inédite depuis une vingtaine d'années dans la région, qui s'explique notamment par la faiblesse de certaines architectures. "Sur le pourtour méditerranéen dans son ensemble, il y a des techniques de construction plus fragiles que ce que l'on fait au Japon, par exemple", un pays éprouvé par des séismes bien plus forts encore, mais où les bâtiments sont plus solides, explique sur LCI Boris Weliachew, architecte et ingénieur spécialiste des risques majeurs.

"On construit beaucoup en maçonnerie, avec des éléments séparés, ce qui est un mode de construction fragile. (...) C'est comme empiler des sucres : vous pouvez poser quelque chose de lourd dessus, ça tient très bien, mais dès que vous bougez la table, cela s'écroule", poursuit-il. Ébranlés par les secousses du tremblement de terre, dont la première a atteint une magnitude de 7,8, des milliers de bâtiments ont été réduits en ruines dans les deux pays.