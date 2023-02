Séismes en Turquie : des dégâts évalués à plus de 34 milliards de dollars

Les séismes qui ont frappé la Turquie le 6 février, suivis de multiples répliques, ont conduit à l'effondrement d'innombrables bâtiments à travers plusieurs régions du pays. Des dégâts dont la valeur avoisine les 34 milliards de dollars, si l'on en croit une estimation partagée en ce début de semaine par la Banque mondiale. L'institution internationale précise qu'il s'agit d'une somme qui représente 4% du PIB de la Turquie pour l'année 2021. Déjà conséquent, un tel montant ne comptabilise pourtant pas les dépenses à prévoir afin de procéder à la reconstruction. Des coûts "potentiellement deux fois plus élevés". De la même manière, les conséquences sur la croissance turque ne sont pas pris en compte.

"Ce désastre nous rappelle que la Turquie est située sur une zone de forte activité sismique et qu'il est nécessaire de renforcer la résilience des infrastructures, tant privées que publiques. La Banque mondiale s'engage à soutenir les efforts turcs en ce sens", a souligné le directeur de l'organisation dans le pays, Humberto Lopez. Il est, par ailleurs, toujours à craindre que les répliques, qui se poursuivent et continuent d'être enregistrées, viennent encore augmenter la note des dégâts. L'évaluation est donc susceptible d'encore grimper, et n'inclut pas la Syrie, touchée elle aussi.