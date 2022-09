Sénégal : il y a 20 ans, le naufrage du Joola devenait l'un des pires désastres maritimes

Une cérémonie pour ne pas oublier. Une centaine de parents et d'officiels ont participé ce lundi à un temps de prière auprès d'une cinquantaine de tombes à la sortie de Ziguinchor, la capitale de la Casamance. C'est là, au sud du Sénégal, qu'était parti le ferry Le Joola le 26 septembre 2002 pour rallier Dakar. Son naufrage est depuis entré dans l'histoire, devenant l'un des pires naufrages maritimes.

Le bilan du drame continue d'hanter les familles des victimes : 1.863 morts et disparus selon un bilan officiel, plus de 2.000 selon les associations de victimes, de 12 nationalités différentes. Seules 65 personnes ont survécu. Parmi elles, Léandre Kindy Coly, un Sénégalais de 37 ans à l'époque, qui a raconté à l'AFP cette nuit d'horreur. Le vent s'est levé, puis la pluie a débuté. Le bateau a commencé à s'incliner. "Et tout a glissé. Les instruments, les musiciens, les gens. L'eau a commencé à rentrer, la lumière s'est éteinte. Il y avait des cris partout".