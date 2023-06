Sénégal : situation tendue après la condamnation de l'opposant politique Ousmane Sonko

La situation était tendue, jeudi 1er juin, dans certains quartiers de Dakar au Sénégal. Des violences ont éclaté dans la journée en réaction à la condamnation d'Ousmane Sonko. L'opposant sénégalais, accusé de viols et qui ambitionne de se présenter à l'élection présidentielle de 2024, a été condamné à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse". Deux ans après le début du scandale, il peut désormais être arrêté "à tout moment", a affirmé à des journalistes le ministre de la Justice Isaïla Madior Fall.

Sans attendre une telle arrestation, des groupes de jeunes ont attaqué, dès l'énoncé de la décision, des biens publics en plusieurs points de la capitale, brûlé des pneus et disposé des obstacles dans les rues, selon les observations d'un photographe de l'AFP. D'importants heurts ont eu lieu à l'université de Dakar et plusieurs cars de la faculté de médecine, du département d'histoire et de la principale école de journalisme du pays ont été incendiés et des bureaux saccagés. Les cours ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Des troubles qui ont également touché d'autres régions du pays et notamment la Casamance (sud), Mbour et Kaolack (ouest) ou Saint-Louis (nord).