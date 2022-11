Séoul : un policier visé par l'enquête après la bousculade d'Halloween retrouvé mort

Son poste de police, chargé ce soir-là de surveiller le quartier et de superviser les festivités, est l'une des cibles de la vaste enquête ouverte après la catastrophe. Parmi d'autres accusations, M. Jeong était soupçonné d'avoir ordonné la destruction d'un rapport du renseignement qui avertissait du risque d'accident en raison de l'affluence sans précédent attendue ce soir-là, selon l'agence de presse Yonhap.

Il était aussi mis en cause pour abus d'autorité et négligence professionnelle ayant entraîné la mort, rapporte The Korea Times. Le policier avait été suspendu de ses fonctions mercredi et n'avait pas été convoqué pour un interrogatoire.

Dans le cadre de l'enquête, la police nationale a perquisitionné le commissariat du quartier de Itaewon. Des retranscriptions d'appels d'urgence, rendues publiques par la police, montrent que le poste de police avait reçu 11 informations l'alertant que la foule était dangereusement dense durant les quatre heures précédant le drame. Pourtant les forces de l'ordre n'étaient pas pour autant intervenues immédiatement.