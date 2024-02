Elle réclame la "protection" de Moscou : que se passe-t-il en Transnistrie, ce territoire enclavé en Moldavie ?

Les autorités de la Transnistrie ont demandé mercredi à la Russie des "mesures de protection" face à la "pression accrue" de la Moldavie. Une intervention de Moscou dans cette région séparatiste prorusse de Moldavie permettrait à l'armée de Poutine d'être présente à l'ouest de l'Ukraine.

La crainte d'un nouveau front. À l'heure où Kiev entre dans la troisième année du conflit lié à l'invasion russe dans l'est du pays, le regard des autorités se tourne désormais à l'ouest. La Transnistrie, cette région séparatiste entre la Moldavie et l'Ukraine, a demandé, mercredi 28 février, "la protection" de Moscou.

La Transnistrie est confrontée à des "menaces sans précédent de nature économique, socio-humanitaire et militaro-politique", écrivent les députés de ce territoire prorusse. Les élus se sont réunis à Tiraspol en congrès extraordinaire, le premier depuis 2006, pour adopter une déclaration qui laisse peu de doute sur leur souhait. Il est réclamé au Parlement russe de "mettre en œuvre des mesures pour protéger la Transdniestrie", où vivent "plus de 220.000 citoyens russes", face à une "pression accrue de la part de la Moldavie".

"La protection de nos compatriotes est l'une des priorités", selon Moscou

Les autorités séparatistes ont fait savoir que le congrès de mercredi, auquel participaient 620 députés, était une réaction à la récente introduction de droits de douane par Chisinau sur les importations en provenance de Transnistrie. Dans son discours, le président local, Vadim Krasnosselski, a assuré que ce territoire subissait "une politique de génocide", via des pressions économiques, "physiques", juridiques et linguistiques.

Si Kiev n'a pas encore réagi, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a estimé mercredi que ces tensions sont "dangereuses" pour la région et l'Ukraine. Et pour cause : la missive de Tiraspol rappelle celle des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, en février 2022. Cela avait été l'un des prétextes mis en avant par Vladimir Poutine pour déclencher une attaque de grande ampleur contre l'Ukraine.

Depuis l'assaut contre Kiev, des conjectures ressurgissent d'ailleurs régulièrement quant à une éventuelle attaque russe à partir de la Transnistrie en direction de la grande ville portuaire ukrainienne d'Odessa, sur la mer Noire. La Russie dispose d'ailleurs de 1500 militaires en Transnistrie, pour notamment assurer une mission de maintien de la paix, selon les chiffres officiels.

Cet appel sera-t-il suivi d'effets ? Moscou a d'ores et déjà réagi, estimant que "la protection des intérêts des habitants de Transnistrie, nos compatriotes, est l'une des priorités. Toutes les demandes sont toujours examinées avec attention par les organismes russes compétents". Le gouvernement moldave, lui, a "rejeté la propagande" venant de Tiraspol.