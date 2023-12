Soupçons de fraude électorale, manifestations et ombre de Poutine : la Serbie en pleine période de troubles

Depuis le 17 décembre et les élections législatives, des tensions se multiplient en Serbie. L'opposition dénonce des fraudes électorales et conteste les résultats. Dans le même temps, le pouvoir serbe bénéficie du soutien de son allié russe.

Réunis à Belgrade ce lundi, des manifestants ont défilé dans les rues pour dénoncer des fraudes électorales qui seraient intervenues lors des élections législatives serbes du 17 décembre. Le président Aleksandar Vucic a fustigé les violences dans la capitale au cours des derniers jours et affirmé qu'il détenait des preuves que ces dernières avaient été "fomentées à l'étranger". Des tensions en marge desquelles l'ombre de Moscou se révèle persistante.

Des irrégularités lors du scrutin

Lors du scrutin du 17 décembre, le parti d'Aleksandar Vucic (SNS, droite nationaliste) a récolté assez de suffrages pour lui garantir plus de la moitié des 250 sièges du Parlement. Suite à la proclamation des résultats, la plus grande coalition d'opposition est toutefois montée au créneau. Cette formation (nommée "La Serbie contre la violence") a dès le lendemain dénoncé des fraudes électorales. Elle a par exemple mis en avant le fait que les électeurs serbes de la Bosnie voisine aient eu le droit de voter dans la capitale, hors de tout cadre légal.

L'Union européenne et l'Allemagne n'ont pas tardé à réagir et à dénoncer cette situation. Berlin a jugé les allégations rapportées "inacceptables", en particulier dans un pays engagé dans un processus d'adhésion à l'UE. Dans les rues de Belgrade, les manifestants mobilisés (en majorité des étudiants de l'organisation "Borba" (Combat)) ont quant à eux réclamé la révision des listes électorales. Ces dernières seraient, à leurs yeux, à l'origine de la fraude électorale.

Le pouvoir en place peut difficilement nier des irrégularités, en particulier après que des observateurs internationaux, notamment de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ont dénoncé "l'achat de voix" et "le bourrage des urnes" observé lors du scrutin.

L'allié russe au secours du pouvoir serbe

Principal allié de Belgrade, Moscou est monté au créneau pour défendre les dirigeants serbes au pouvoir. "Il est évident que l'Occident dans son ensemble cherche à déstabiliser la situation" en Serbie, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, citée par l'agence publique RIA Novosti. La représentante du Kremlin a comparé ces manifestations à celles du Maïdan à Kiev, qui avaient début 2014 abouti à l'arrivée au pouvoir de pro-Occidentaux en Ukraine.

À la tête de son pays, Aleksandar Vucic a cherché depuis 2017 et son arrivée au poste de président à équilibrer les liens entre l'Est et l'Ouest. Il a notamment promis le maintien de la Serbie sur la voie de l'adhésion à l'UE, tout en restant très proche de la Russie et en courtisant la Chine autant que Washington. Néanmoins, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, Belgrade s'est distinguée en n'appliquant pas les sanctions à l'encontre de la Russie, d'où elle importe entre autres du gaz.