Des images prouvent-elles l'hospitalisation de Sergueï Lavrov à Bali ?

D'où proviennent les informations originelles selon lesquelles Sergueï Lavrov aurait été hospitalisé ? De l'agence de presse américaine Associated Press (AP), l'une des plus importantes au monde. Une dépêche du 14 novembre avance que "quatre responsables gouvernementaux et médicaux indonésiens ont déclaré [...] à l'Associated Press que Lavrov avait été soigné à l'hôpital de la capitale provinciale, Denpasar." Le gouverneur de Bali, I Wayan Koster, a ainsi expliqué que Lavrov avait été emmené à l'hôpital de Sanglah, le plus grand de l'île, "pour un bilan de santé". Et ajouté qu'il avait "quitté l'hôpital après un bref examen", sa santé étant "en bon état".

AP précise également que, sans tarder, "la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a nié que Lavrov a été hospitalisé". Cette dernière a évoqué une "fausse information de tout premier ordre", sans préciser si le ministre avait reçu de soins médicaux, fait remarquer la dépêche.