"Ses sentiments étaient très partagés" : un réfugié ukrainien gagne 500.000 euros à la Loterie nationale belge

"Avec l'argent qu'il a gagné, il compte surtout faire quelque chose pour ses compatriotes et pour la reconstruction de son pays. Mais il veut d'abord organiser une fête en Belgique pour la famille et les amis qui se sont occupés de lui et l'ont aidé à s'intégrer", a continué le porte-parole. Le jeune homme a trouvé un travail en Belgique, mais "il préférerait bien sûr retourner en Ukraine le plus vite possible, dès que la guerre sera terminée", a résumé Joke Vermoere.