Une salle de sport de la ville sud-coréenne de Incheon fait scandale pour avoir interdit l'accès aux femmes d'âge mûr ou célibataires. Son patron assume son choix dans les médias, estimant que leur "mauvais comportement" ferait fuir la clientèle plus jeune. L'affaire témoigne d'un sexisme encore omniprésent dans le pays, deux ans après l'élection du conservateur Yoon Suk Yeol à la présidence.

Plus sexiste ? Tu meurs. Une salle de sport de Incheon, la troisième ville de Corée du Sud, est au cœur d’une vive polémique depuis que des internautes ont révélé en début de semaine qu’elle interdisait l’accès aux "ajummas", un terme péjoratif qui désigne les femmes d’âge mûr et/ou celles qui restent célibataires et sans enfant après 35 ans. "Seules les femmes cultivées et élégantes sont autorisées à entrer", peut-on carrément lire sur une affichette, dont la photo circule sur les réseaux sociaux.

On pourrait croire à une blague de mauvais goût. Sauf que les médias locaux ont donné la parole au patron de l’établissement en question, sous couvert d’anonymat toutefois. L’intéressé justifie sa décision de manière très argumentée. Certaines de ces femmes "passaient jusqu’à deux heures dans les vestiaires pour faire leur lessive, voler des articles divers comme des serviettes, des savons ou des sèches-cheveux", explique-t-il dans une interview à l’agence Yonhap, citée par la BBC.

Un sexisme bien ancré dans la société

Toujours d’après ce gérant qui ne manque pas d’air, les ajummas auraient tendance à faire exploser les factures d’eau, à abandonner leurs déchets en tous genres dans les salles communes, mais aussi se réunir en petits groupes pour bavarder au lieu de faire du sport. Enfin certaines se prêteraient même selon lui à des commentaires désobligeants sur le physique des autres femmes, faisant fuir les plus jeunes d’entre elles.

Qu’en disent les réseaux sociaux ? "Il est inapproprié de s’en prendre aux ajummas alors que ce sont les fauteurs de troubles dans leur ensemble qui devraient être visés", estime un internaute, cité par The Korea Times. "Moi, j’ai souvent vu des ajummas poser leurs affaires sur des tapis roulants pendant qu’elles discutaient discuter sur les vélos", rétorque un autre. "Elles ont beau être d’âge mûr, je trouve certains de leurs comportements excessifs."

En 2022, le président Yoon Suk Yeol a été élu avec un discours anti-féministe qui flatte une partie de l'électorat masculin. - AFP

Si l’affaire paraît surréaliste vu de France, elle témoigne d’un sexisme bien ancré dans les traditions de la société sud-coréenne, en dépit de l’image "cool" que le pays véhicule ces dernières années grâce à la popularité de la K-Pop et des séries à succès comme Squid Game. Il est également incarné par l’homme d’affaires Yoon Suk Yeol, élu président en 2022 en axant sa campagne sur un discours conservateur et antiféministe qui a séduit de nombreux jeunes électeurs, clients des influenceurs masculinistes.

Durant ses meetings, Yoon Suk Yeol faisait porter au féminisme actuel la responsabilité de la baisse du taux de natalité dans le pays, l’un des plus faibles au monde. Il est même allé jusqu’à nier l'existence des discriminations dont souffrent les femmes sud-coréennes dans le monde du travail. Or en 2021, celles-ci gagnaient 31,1% de moins que les hommes à poste égal, le plus grand écart au sein des pays de l’OCDE.

Au cours de sa campagne, le futur chef de l’État avait aussi annoncé la suppression du ministère de l’Égalité entre les hommes et les femmes, à l'avant-garde du progrès pour les Sud-Coréennes depuis sa création en 2001. Parmi les avancées obtenues, le droit pour les mères célibataires de donner leur nom de famille à leur enfant. Contrainte à la démission en février dernier, la ministre jusqu'alors en poste n’a pas été remplacée depuis.

Et les ajummas dans tout ça ? Comme l’expliquait le chercheur américain Bernard Rowan dès 2010 dans une tribune publiée par The Korea Times, elles suscitent les pires caricatures car elles incarnent l’antithèse des stéréotypes machistes. Des femmes actives qui surviennent pour certaines aux besoins de leur foyer quand elles ne privilégient pas leur réussite professionnelle à la vie de famille. Et qui, 14 ans plus tard, dérangent dans quelques salles de sport...