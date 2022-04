VIDÉO - Seychelles : la "délivrance" d'un Français acquitté du meurtre de sa femme

Le jury de cinq hommes et trois femmes a rendu son verdict à 4h30 (2h30 en France), décidant par six voix contre deux que l'artiste de rue n'était pas coupable du meurtre d'Emmanuelle Badibanga, 32 ans. Le tout au terme d'un procès qui aura duré deux mois et demi, soit le plus long de l’histoire des Seychelles.

Originaire de Nice, où il est connu sous le surnom de Otom, le suspect a longtemps clamé son innocence. Sans obtenir gain de cause. "J’avais le sentiment que personne ne voulait y croire, ne voulait écouter tous les éléments qui démontraient mon innocence. Quand on est face à un mur comme ça, c’est vraiment difficile", déclare le principal intéressé au micro de TF1.