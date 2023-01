La Russie écartée des commémorations de la libération d'Auschwitz

Le jour de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022, le musée d'Auschwitz-Birkenau avait dénoncé l'agression russe. "Cet acte de barbarie sera jugé par l'histoire, et ses auteurs - il faut l'espérer - par la Cour internationale de justice", avait-il tweeté.

Construit en Pologne occupée, Auschwitz-Birkenau est le symbole de la Shoah, consistant au meurtre systématique de six millions de juifs d'Europe, cautionné et perpétré par l'Allemagne nazie. Entre 1940 et 1945, un million de juifs ont été tués dans dans ce camp de concentration, où plus de 100.000 non-juifs (80.000 Polonais, 25.000 Roms et 20.000 soldats soviétiques) ont aussi trouvé la mort, jusqu'à sa libération, le 27 janvier 1945, par l'Armée rouge de Joseph Staline.