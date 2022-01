La BD "Maus" sur l'Holocauste interdite dans des salles de classe du Tennessee

Le "premier chef-d'œuvre de l'histoire" de la bande dessinée. C'est en ces mots que The New Yorker qualifie Maus. Première BD à s'être vue décerner le prix Pulitzer en 1992, ce roman graphique, en noir et blanc, retrace la vie de Vladek Spiegelman, un rescapé juif né en Pologne et déporté à Auschwitz dans un camp de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Un récit sur l'Holocauste illustré par son fils, l'auteur Art Spiegelman, sous la forme d'une BD, sérialisée entre 1980 et 1991, avec des personnages anthropomorphes. Au fil des pages, les souris prêtent leurs traits aux juifs, tandis que les chats représentent les nazis.

Acclamé par la critique et récompensé par le Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2011, cet ouvrage de référence sur la Shoah a été interdit des écoles du Tennessee, aux États-Unis, en raison d'"images et de mots" jugés "inappropriés". Cette décision, rapportée par The Tennessee Holler, a été prise unanimement, le 10 janvier, par le conseil d'administration des écoles du comté de McMinn, qui a invoqué l'utilisation de jurons et la représentation de la nudité, bien que ce soient des souris à l'image.