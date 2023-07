Singapour : une femme va être exécutée, pour la première fois depuis près de 20 ans

Singapour impose la peine de mort pour certains crimes, notamment le meurtre et certaines formes d'enlèvement. La législation antidrogue y est également parmi les plus sévères au monde. Le trafic de plus de 500 grammes de cannabis et de 15 grammes d'héroïne est passible de la peine de mort.

Au moins 13 personnes ont été pendues depuis que le gouvernement a repris les exécutions, après une interruption de deux ans pendant la pandémie de Covid-19.

Amnesty International, organisation de défense des droits humains, a demandé mardi à Singapour de mettre un terme aux exécutions imminentes. "Il est inadmissible que les autorités de Singapour continuent de procéder à de nouvelles exécutions au nom de la lutte contre la drogue", a déclaré dans un communiqué Chiara Sangiorgio, spécialiste de la peine de mort au sein d'Amnesty International.