Ukraine, six mois de guerre : ce que ce conflit nous a appris

La solidarité du camp occidental

Face à l’invasion d’un grand pays frontalier de l’UE, la réponse des alliés occidentaux était attendue avec scepticisme. Les précédents comparables, comme la prise de contrôle rapide de l’Abkhazie et de l’Ossétie du sud en 2008, et plus encore l’annexion de la Crimée en 2014, ne portaient guère à l’optimisme. Mais pour une fois, la réponse occidentale a été coordonnée et quasi-unanime. 141 des 193 pays membres de l’ONU ont voté dès le 2 mars la résolution condamnant l’invasion russe de l’Ukraine (35 abstentions et 5 votes contre).

Plusieurs trains de sanctions d’une ampleur inédite ont suivi, initiées par les États-Unis et par l’Union européenne, avec une coordination inhabituelle, et l’ambition affichée d’asphyxier l’économie russe pour neutraliser son armée. L’aide directe à l’Ukraine a été massive, d’abord strictement humanitaire, puis financière et enfin militaire. L'Union européenne devrait d'ailleurs prochainement participer à la formation et à l'entraînement de recrues ukrainiennes.