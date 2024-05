Slovaquie : le gouvernement donne des nouvelles du Premier ministre Robert Fico

Le pronostic concernant l'état de santé du chef du gouvernement slovaque après la tentative d'assassinat est "positif", affirme la ministre de la Santé. Le Premier ministre est hospitalisé depuis mercredi, date à laquelle un tireur isolé lui a tiré dessus à quatre reprises. Le suspect est arrivé au tribunal pénal ce samedi matin.

Un état de santé stable mais qui reste grave. Le pronostic concernant l'état de santé du Premier ministre de Slovaquie, Robert Fico, après la tentative d'assassinat dont il a été victime, est "positif", a annoncé la ministre de la Santé, Zuzana Dolinkova, ce samedi 18 mai.

Robert Fico est hospitalisé depuis mercredi, date à laquelle un tireur isolé lui a tiré dessus à quatre reprises, notamment dans l'abdomen. Il a subi une opération de cinq heures le même jour et une autre de deux heures vendredi, toutes deux dans un hôpital de la ville de Banska Bystrica, dans le centre de la Slovaquie. "L'intervention chirurgicale d'hier, qui a duré deux heures, a contribué à un pronostic positif sur l'état de santé du Premier ministre", a indiqué Zuzana Dolinkova à la presse.

Le suspect au tribunal

"Si le tir était parti quelques centimètres plus haut, il aurait atteint le foie du Premier ministre", a de son côté déclaré le ministre de l'Intérieur Matus Sutaj Estok à la chaîne d'information TA3. Le ministre de la Défense et vice-Premier ministre, Robert Kalinák, le plus proche allié politique de Robert Fico, a indiqué que le Premier ministre était conscient. "Je ne pense pas qu'il puisse être transporté à Bratislava dans les prochains jours, car son état est encore grave", a-t-il affirmé aux journalistes.

Ce samedi matin, le suspect de la tentative de meurtre est arrivé au tribunal pénal de Pezinok, au nord-est de la capitale, Bratislava, qui a ordonné son maintien en détention provisoire ce samedi après-midi. La détention a été ordonnée parce que "l'on craint une évasion potentielle ou que l'activité criminelle se poursuive", a déclaré Katarina Kudjakova, la porte-parole du tribunal pénal spécial de Pezinok. L'homme, identifié par les médias slovaques comme étant le poète Juraj Cintula, âgé de 71 ans, a tiré cinq coups de feu sur Robert Fico et l'a touché à quatre reprises. Un procureur a requis vendredi que le suspect soit placé en détention provisoire après avoir été inculpé de tentative de meurtre avec préméditation.