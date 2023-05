Slovaquie : le propriétaire d'un centre animalier dévoré par les lions qu'il venait nourrir

"Nous avons eu un signalement selon lequel un gardien n'est pas revenu de l'enclos des animaux exotiques. Tous les moyens ont été déployés sur place afin de sécuriser les lieux", a indiqué ce mardi la porte-parole de la direction régionale de la police au média slovaque Aktuality, repris par l'agence de presse Belga et RMC.

Une équipe d'ambulanciers et un vétérinaire ont notamment été envoyés en urgence sur les lieux pour confirmer l'identification de parties de corps humain et assurer d'autres actions procédurales. Une autopsie est actuellement en cours pour déterminer les circonstances plus précises du décès.