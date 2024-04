Slovaquie : qui est Peter Pellegrini, le nouveau président, proche des populistes ?

Peter Pellegrini, ancien Premier ministre, a remporté l'élection présidentielle slovaque en réunissant plus de 53% des voix, samedi. Il est proche du gouvernement populiste et du Premier ministre Robert Fico. Le nouveau dirigeant veut être "un président qui défendra les intérêts nationaux de la Slovaquie".

Les populistes slovaques ont trouvé un nouvel homme fort. Peter Pellegrini a remporté le second tour de l'élection présidentielle en réunissant plus de 53% des voix, samedi 6 avril, à l'issue du dépouillement. Cet ancien Premier ministre était soutenu par l'actuel chef du gouvernement, Robert Fico. Ce dernier dirige lui-même une coalition populiste, réunissant plusieurs partis, dont la formation d'extrême droite SNS. "Je veux être un président qui défendra les intérêts nationaux de la Slovaquie", a souligné Peter Pellegrini.

Âgé de 48 ans, ce dernier est le président sortant du Parlement slovaque. Durant sa campagne, il s'est démarqué par ses positions dissonantes sur le sujet de la guerre en Ukraine. "La scène politique slovaque est divisée entre ceux qui sont en faveur de la poursuite de la guerre à tout prix, et ceux qui demandent l'ouverture de négociations de paix, avait-il avancé. J'appartiens à cette dernière catégorie." L'alliance gouvernementale à laquelle appartient son parti a ainsi contribué à interrompre l'aide militaire fournie à Kiev.

Un partisan de "la voie Orban" ?

Selon les spécialistes, cet État d'Europe centrale, membre de l'UE, de l'Otan et peuplé de 5,4 millions d'habitants, pourrait à son tour devenir un État plus critique de la stratégie européenne vis-à-vis du conflit ukrainien. "Si Pellegrini gagne, la Slovaquie pourrait suivre la 'voie Orban'", avait estimé avant le scrutin l'analyste Tomas Koziaka, faisant référence au Premier ministre hongrois, Viktor Orban, favorable au Kremlin. L'an dernier, le nouveau président avait d'abord participé aux élections législatives, auxquelles son propre parti, fondé en 2020, avait terminé troisième.

Bien que les pouvoirs du président soient limités en Slovaquie, il ratifie les traités internationaux, nomme les principaux juges et est le commandant en chef des forces armées. Il peut également opposer son veto aux lois adoptées par le Parlement. "Il s'avère qu'il est possible de devenir président de la République slovaque en propageant la haine", a regretté le candidat perdant, l'ancien ministre des Affaires étrangères Ivan Korcok, après sa défaite, tout en reconnaissant la victoire de son opposant.

Dans ce petit pays à l'économie tournée vers l'industrie automobile, Peter Pellegrini se revendique comme un fan de grosses cylindrées. Petit, il observe son père, mécanicien. "J'étais fasciné par le monde de mon père, marqué par l'odeur de l'huile de moteur et des voitures, tracteurs et motos démontés", explique-t-il aujourd'hui. Économiste de formation, il connaît déjà une riche carrière politique. En plus d'avoir été chef du gouvernement par le passé, il a aussi cumulé les fonctions de ministre de la Santé, des Finances et de l'Intérieur par intérim.