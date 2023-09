Slovaquie : qui est Robert Fico, cet ancien Premier ministre pro-russe qui pourrait reprendre le pouvoir ?

Lors de la crise migratoire en Europe en 2015, M. Fico adopte une position ferme à l'égard des migrants, refusant de "donner naissance à une communauté musulmane distincte en Slovaquie" et critiquant le programme européen de quotas visant à redistribuer les réfugiés.

En 2016, le Smer-SD remporte les élections, mais le dernier mandat de M. Fico à la tête du gouvernement s'achève seulement deux ans plus tard. En cause, le meurtre du journaliste Jan Kuciak et de sa fiancée, qui déclenche une vague de protestations antigouvernementales dans toute la Slovaquie. Car avant d'être assassiné, dans son dernier article publié à titre posthume, Kuciak avait dénoncé les liens entre la mafia italienne et le gouvernement Fico. Ce dernier parti, une coalition anticorruption, prend le pouvoir lors d'élections en 2020, mais l'ex-Premier ministre conserve son siège au parlement. Et patiente.