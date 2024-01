Slovénie : les cinq personnes piégées dans une grotte ont été secourues

Cinq personnes étaient prisonnières depuis samedi dans une grotte en Slovénie. Une brusque montée des eaux après de fortes pluies avait piégé cette famille et leurs guides. Ils ont finalement pu être secourus, ce lundi 8 janvier.

Une histoire qui finit bien. Cinq personnes se sont retrouvées prisonnières samedi dans une grotte en Slovénie après une soudaine montée des eaux consécutive à de fortes pluies. Elles ont finalement pu être secourues ce lundi 8 janvier. Les sauveteurs ont annoncé qu'elles étaient "en bonne forme et soulagées". L'opération a mobilisé 90 personnes, dont des plongeurs.

Tente, habits chauds et provisions

Cette famille de trois touristes et leurs deux guides étaient partis le 6 janvier explorer le site touristique de Krizna, à environ 50 km au sud de la capitale, Ljubljana, avant de se retrouver coincés. Ne les voyant pas revenir à l'heure prévue, des secouristes s'étaient lancés à leur recherche et avaient pu les localiser à environ 2 km de l'entrée dans cette grotte longue de 8 km.

Réfugiés dans un abri sec, les cinq adultes, dont l'âge n'a pas été précisé, ont survécu à la longue attente et au froid des abysses grâce à une tente, des habits chauds et des provisions apportés par l'équipe de plongeurs aguerris. Ils faisaient aussi régulièrement des exercices physiques pour gérer le stress avant que le niveau de l'eau baisse et qu'ils puissent revenir à l'air libre. Selon l'un des sauveteurs, ils avaient gardé le moral, disant avoir hâte de retrouver l'usage de leur téléphone portable.

La grotte de Krizna, dont les 22 lacs souterrains couleur émeraude se visitent à bord d'une petite embarcation, constitue l'une des principales attractions touristiques de Slovénie. C'est la première fois qu'un tel incident survient, d'après l'association des secouristes.