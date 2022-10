Somalie : plus de 100 morts dans un double attentat à la voiture piégée

Au moins 100 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans un double attentat à la voiture piégée samedi sur une artère très fréquentée du centre de la capitale Mogadiscio, en Somalie, a déploré ce dimanche le président Hassan Sheikh Mohamud. Environ 300 personnes ont également été blessées, a-t-il déclaré après s'être rendu sur le site de l'attentat. Le précédent bilan était de neuf morts. Le chef de l'État a précisé que "les nombres de morts et de blessés continuaient tous les deux à augmenter".

Deux voitures remplies d'explosifs ont explosé à quelques minutes d’intervalle dans l'après-midi près du carrefour animé de Zobe, suivies de coups de feu lors d'une attaque visant le ministère somalien de l'Éducation. Les explosions ont brisé les fenêtres des bâtiments voisins, envoyant des éclats de balles et des panaches de fumée et de poussière dans l'air. L'attaque a eu lieu au même carrefour très fréquenté où un camion avait explosé le 14 octobre 2017, tuant 512 personnes et en blessant plus de 290.