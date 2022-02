Projet de sommet Biden-Poutine : ces déclarations choc qui compliquent leurs relations

Six mois plus tard, malgré une accalmie à la suite de leur rencontre à Genève (Suisse), les tensions repartent de plus belle. En cause, l'absence de Vladimir Poutine au G20 puis à la COP26. "Sa toundra brûle. Il fait face à des problèmes climatiques très, très sérieux, mais il garde le silence", déplorait alors Joe Biden. "Rien ne remplace les négociations en face à face pour la coopération mondiale."

Une accusation rejetée en bloc par la présidence russe. "La toundra brûle vraiment. Mais n'oublions pas que les forêts brûlent aussi en Californie, en Turquie et ailleurs dans le monde", avait répliqué le Kremlin.