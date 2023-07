Sommet de l'Otan à Vilnius : qui dirige vraiment l'Alliance atlantique ?

Par ailleurs, la guerre en Ukraine a redéfini l'influence et les priorités des différents États membres au sein de l'Alliance. Si la Finlande et la Suède ont mis fin à des décennies de neutralité puis de non-alignement militaire depuis la fin de la Guerre froide, en candidatant pour rejoindre l'Otan, au sein de l'Otan, certains pays ont quant à eux augmenté leur contribution financière, renforcement de ce fait les capacités militaires communes de l'organisation.

"Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, en février 2022, une majorité d'Alliés se sont engagés à investir davantage dans leur défense, et à un rythme plus soutenu", note l'organisation sur son site. Par ailleurs, selon ses estimations, la Pologne serait devenue, en 2023, le pays qui contribue le plus à l'Otan financièrement par rapport à son PIB. Les États baltes ont également augmenté leurs dépenses de défense en part du PIB. Une hausse de financements qui montre leur intérêt dans l'organisation et qui par conséquent leur permet de gagner en influence, ce qui a été reconnu par d'autres pays de l'Alliance.

"On voit à travers le discours d'Emmanuel Macron à Bratislava, en Slovaquie, lors du Globsec, un changement de politique de la France vis-à-vis des pays de l’Europe centrale et orientale, en général", note Amélie Zima. Malgré l'influence importante des financements et des contributions militaires de chaque pays, l'Otan reste une organisation multilatérale, non pas dirigée par un pays, mais par un objectif de consensus atteint en dépit d'intérêts nationaux, parfois divergents.