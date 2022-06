Sommet de l'Otan : ces pays déjà membres de l'Alliance... et ceux qui veulent la rejoindre

En 2014, l'Otan suspend sa coopération avec Moscou après l'annexion de la Crimée et le soutien russe aux séparatistes de l'est de l'Ukraine. En 2016, l'Alliance déploie quatre groupements tactiques multinationaux en Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne. C'est le plus important renforcement de sa défense collective depuis la Guerre froide. Puis, en novembre 2018, l'Otan effectue son plus vaste exercice militaire depuis la Guerre froide en Norvège. De quoi irriter un peu plus Moscou… En novembre 2020, la Macédoine du Nord devient le 30e membre de l'Otan.