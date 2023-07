Le sommet de l'Otan débute mardi : quels en sont les enjeux ?

Durant ces deux jours à Vilnius, il sera intéressant d'observer l'attitude de la France et de surveiller les propos d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a en effet montré d'importants signes d'évolution en l'espace d'un an et demi. Durant les mois qui ont suivi l'invasion russe, Paris a tenté de maintenir le dialogue avec Moscou en restant à distance respectable de l'Otan. Il faut dire que le président français s'était par le passé montré assez critique envers l'organisation, décrite en 2019 comme en état de "mort cérébrale".

Aujourd'hui, la question de l'adhésion de l'Ukraine n'a plus rien de tabou, si bien qu'Emmanuel Macron n'hésite plus à l'évoquer frontalement et à l'envisager, au moins à long terme. "Nous avons besoin d’un chemin, au moins, vers cette adhésion", lançait-il en mai dernier, lors d'un déplacement en Slovaquie.

Parmi les autres sujets que la France devrait aborder figure la possibilité pour les pays européens de disposer d'une forme d'autonomie vis-à-vis des États-Unis. Et ce, dans des domaines tels que la défense. "Plutôt que le terme de l'autonomie stratégique qui ne fait pas consensus, ce sera certainement celui de 'pilier européen' au sein de l'alliance atlantique qui sera évoqué", a confié à Challenge Pierre Haroche, fin connaisseur de la politique de défense de l’UE.