Sommet de la Ligue arabe : comment Bachar al-Assad a réussi à revenir sur la scène internationale

Le 6 février dernier, un puissant séisme de magnitude 7,8 a dévasté des pans entiers de la Turquie et de la Syrie, tuant plus de 50.000 personnes. Au milieu des décombres, un homme a su tirer parti du chaos : le président syrien, Bachar al-Assad. La tragédie a entraîné un élan de soutien des dirigeants arabes, et Bachar al-Assad a même obtenu la levée, pour six mois, des sanctions imposées par l'Union européenne et les États-Unis.

Une première étape vers une normalisation des relations avec la Syrie, dont le point d'orgue est symbolisé par la présence, ce vendredi 19 mai, du président syrien au sommet de la Ligue arabe, à Jeddah, en Arabie Saoudite. La Ligue arabe avait exclu le régime syrien fin 2011 pour sa répression brutale d'un soulèvement populaire, qui a dégénéré en guerre dévastatrice, avant de le réintégrer le 7 mai dernier.