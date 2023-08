Sommet des Brics à Johannesburg : quatre choses à savoir sur cette alliance internationale

Pour Vladimir Poutine, se rendre au sommet sud-africain était inenvisageable : et pour cause, s'il avait fait acte de présence à Johannesburg, le président russe a tout simplement dû être arrêté. La Cour pénale internationale (CPI) a en effet émis un mandat d'arrêt contre le chef d'État pour son implication dans la guerre en Ukraine. Selon le droit international, l'Afrique du Sud aurait donc été dans l'obligation d'arrêter Vladimir Poutine une fois sur son territoire. Ce qui n'aurait constitué, selon le pouvoir du pays, rien de plus qu'une "déclaration de guerre" faite au Kremlin.

Après des semaines de rumeurs, c'est donc finalement le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui représentera le pays au sommet. Parmi les membres des Brics, tous ne tiennent pas véritablement la même position sur le conflit ukrainien. Tout en revendiquant sa neutralité, la Chine se rapproche de plus en plus de la Russie. Les deux pays ont déjà mené des exercices conjoints ensemble en mer et Xi Jinping s'est rendu à Moscou en mars.