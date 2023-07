Sommet des Brics : invité, Vladimir Poutine ne se rendra pas en Afrique du Sud

Membre de la CPI, l'Afrique du Sud aurait par conséquent été obligée d'arrêter Vladimir Poutine s'il entrait sur son territoire, alors même que Pretoria refuse de condamner l'invasion russe de l'Ukraine depuis le début du conflit. "D'un accord mutuel, le président de la fédération russe Vladimir Poutine ne participera pas au sommet, mais la fédération y sera représentée par le ministre des Affaires étrangères M. (Sergueï) Lavrov", a annoncé Vincent Magwenya, un porte-parole du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, dans un communiqué.

Cette décision a été prise après "un certain nombre de consultations" menées par Cyril Ramaphosa ces derniers mois, dont la dernière "la nuit dernière", a précisé Vincent Magwenya. Arrêter Vladimir Poutine serait une "déclaration de guerre" à la Russie et menacerait "la sécurité, la paix et l'ordre de l'État" sud-africain, avait estimé le président d'Afrique du Sud dans des documents publiés mardi 18 juillet, en plein débat national sur le sujet.