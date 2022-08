Sommet du G20 : Poutine et Xi attendus malgré la présence de Joe Biden

Vers un G20 électrique ? Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping assisteront au prochain sommet, prévu en novembre, a affirmé vendredi le dirigeant de l'Indonésie qui préside actuellement ce forum. La présence des deux chefs d'État coïnciderait avec celle de Joe Biden, alors que les relations de Washington avec Moscou et Pékin sont au plus bas.

Il n'était pas certain que Vladimir Poutine et Xi Jinping se rendraient sur l'île indonésienne de Bali pour prendre part aux discussions. Moscou se trouve isolé depuis son invasion de l'Ukraine, tandis que le dirigeant chinois restreint ses voyages à l'étranger en raison du Covid-19. Mais le président indonésien Joko Widodo a indiqué dans une interview à Bloomberg que les deux dirigeants assisteraient en personne au sommet.