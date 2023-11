Biden considère toujours Xi de "dictateur" après leur rencontre, Pékin n'a pas du tout apprécié

Au sortir d'une rencontre avec Xi Jinping en Californie mercredi, Joe Biden a affirmé qu'il considérait toujours ce dernier comme un "dictateur". La Chine a jugé jeudi la description de son président "extrêmement erronée". L'expression a par le passé suscité l'indignation de Pékin.

"Eh bien, il l'est". Telle est la réponse formulée mercredi par Joe Biden face à un journaliste lui demandant au sortir d'une rencontre avec Xi Jinping en Californie s'il qualifierait encore son homologue chinois de dictateur. "C'est un dictateur dans le sens où voilà un homme qui dirige un pays, un pays communiste, qui repose sur une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre", a-t-il précisé au risque de faire capoter des semaines de préparation du sommet, tout en tentant vraisemblablement de se rattraper.

La Chine a jugé jeudi la description de son président Xi Jinping faite par son homologue américain Joe Biden, "extrêmement erronée", la qualifiant de "manipulation politique".

"La Chine s'y oppose fermement"

"La Chine s'y oppose fermement", a insisté la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning. Et d'ajouter : "Je dois souligner qu'il y a toujours des gens avec des arrière-pensées qui tentent de semer la discorde et de détruire les relations sino-américaines, et cela ne réussira pas". Lorsqu'on lui a demandé de préciser à qui elle faisait référence, elle a dit : "Je pense que quiconque essaie de saper et de semer la discorde entre la Chine et les États-Unis le sait". Joe Biden a déjà suscité la fureur de Pékin en le qualifiant de la même manière plus tôt cette année.

Joe Biden et Xi Jinping ont convenu mercredi lors de leur premier sommet en un an de rétablir les communications militaires de haut niveau entre les deux pays. S'il n'était jusqu'ici pas totalement rompu, le dialogue était très limité, ce qui accentuait le risque d'un incident entre les deux armées, notamment dans la zone Asie-Pacifique. Les communications militaires de haut niveau étaient gelées depuis le mois d'août 2022, lorsque Pékin les a interrompues pour protester contre la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.