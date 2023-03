Sommet franco-britannique : 5 choses à savoir sur Rishi Sunak depuis son arrivée à Downing Street

Depuis des mois, le Royaume-Uni se débat avec une inflation-record et des mouvements sociaux. Au cœur des revendications ? Les salaires, l'inflation dépassant les 10% outre-Manche et poussant des plus en plus de Britanniques à se tourner vers les banques alimentaires. Inflexible, le gouvernement conservateur a longtemps refusé de s'impliquer dans les négociations, dénonçant des revendications selon lui irraisonnables. Résultat : du jamais-vu dans la rue. Cheminots, ambulanciers, infirmières, agents de la police aux frontières... Le Royaume-Uni a été secoué par des mouvements sans précédent depuis l'époque Thatcher dans les années 1980.