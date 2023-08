Son procès a horrifié les Britanniques : une infirmière condamnée après avoir tué 7 nouveaux-nés en un an

La justice outre-Manche a jugé coupable une infirmière anglaise d'avoir tué sept nouveau-nés en un an. Les jeunes victimes étaient des enfants prématurés, pris en charge dans l'hôpital où elle travaillait. Le procès de Lucy Letby, 33 ans, a également permis d'établir qu'elle avait tenté d'assassiner six autres bébés. L'accusée, qui se dit innocente, connaîtra sa peine lundi 21 août, alors qu'elle ne s'est pas présentée ce vendredi au tribunal pour le verdict d'un procès qui a profondément marqué et choqué les Britanniques.

Attendu par les familles des victimes, ce jugement "n'enlèvera rien à l'extrême douleur, à la colère et à la détresse que nous avons tous ressenties", ont-elles fait savoir à travers un communiqué, lu sur les marches du tribunal de Manchester. Il s'agit de l'épilogue de neuf mois de procès et d'un mois de délibérations avant que le verdict ne soit finalement dévoilé. "On ne saura peut-être jamais pourquoi cela est arrivé", ont regretté les familles endeuillées.