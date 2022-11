Brexit : pour 57% des Britanniques, quitter l'UE était une erreur

Alors que ces élections doivent se tenir d'ici deux ans, les conservateurs au pouvoir sont à la peine dans les sondages depuis des mois, empêtrés dans des crises politiques à répétition, et ont nommé la semaine dernière leur troisième Premier ministre - Rishi Sunak - depuis le début de l'année. L'arrivée de Sunak a quelque peu stoppé l'hémorragie, a souligné John Curtice, mais ils restent toutefois 30 points derrière les travaillistes dans les sondages.

"Aucun gouvernement au pouvoir durant une crise financière n'a survécu aux élections", a-t-il rappelé, alors que Liz Truss, prédécesseure de Rishi Sunak à Downing Street, a provoqué une tempête sur les marchés avec son programme économique de baisses d'impôts et de dépenses non financées. "Ils ont perdu du terrain parce que l'opinion estime qu'elle ne peut plus faire confiance (aux conservateurs) pour diriger le pays", conclut John Curtice.