Plus de trois siècles après, la dernière "sorcière de Salem" réhabilitée

Dans la communauté puritaine à laquelle elles appartiennent, on a tôt fait de diagnostiquer une "possession satanique". Les fillettes, qui s'adonnaient elles-mêmes à des rites de divination, cherchent à détourner l'attention, et accusent de sorcellerie plusieurs personnes du village. Les cas de "possession" se multiplient jusqu'à la frénésie parmi les enfants de la communauté, et avec elles de nouvelles accusations : de 150 à 300 auraient été enregistrées.

Tous les procès de ceux qui nient se terminent par des condamnations à mort, la seule façon d'y échapper étant d'avouer et de dénoncer à son tour. Vingt personnes au total ont été exécutées, la plupart par pendaison.