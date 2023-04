Soudan : au moins 56 civils tués dans des combats entre l'armée et des paramilitaires

Les combats entre armée et paramilitaires au Soudan ont fait au moins 56 morts parmi les civils et des "dizaines" parmi les forces de sécurité, ainsi qu'environ 600 blessés, rapporte une organisation de médecins. "Le nombre total de morts parmi les civils a atteint 56 personnes", a déclaré le Comité central des médecins soudanais, parlant également de "dizaines de morts" parmi les forces de sécurité, non comptabilisés dans ce bilan.

Toujours selon cette organisation indépendante et pro-démocratie, de nombreuses victimes ne pouvaient être transférées vers les hôpitaux en raison de difficultés de déplacement liées aux affrontements.