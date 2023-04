L'ambassade de France au Soudan fermée jusqu'à nouvel ordre

Les violences se déroulent principalement dans la capitale Khartoum et au Darfour, dans l'ouest du pays. Elles ont fait plus 420 morts et 3700 blessés, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Pour le moment, aucune sortie de crise ne semble être envisageable. Dans son communiqué, le Quai d'Orsay a rappelé que la France était "mobilisée pour faciliter un cessez-le-feu et la reprise du processus de transition politique" et Paris appelle "toutes les parties à mettre fin aux combats, à permettre l'accès humanitaire, à épargner les populations civiles, et à revenir sur la voie du dialogue politique".