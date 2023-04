Soudan : les combats se poursuivent, la France évacue ses ressortissants

En attendant, "on fait le nécessaire pour survivre", raconte l'un d'eux sur LCI (voir vidéo en tête de cet article). "Nous sommes dans l'état d'esprit de pouvoir partir à tout moment dès que l'on sera prêt à nous récupérer", abonde Merry, expert agricole en mission au Soudan, mais aussi "de rester très longtemps si besoin."

Quelques heures plus tôt, les États-Unis avaient annoncé avoir évacué leur ambassade au Soudan. "Aujourd'hui, à ma demande, l'armée a mené une opération pour extraire le personnel du gouvernement américain de Khartoum", avait déclaré le président Joe Biden dans un communiqué publié samedi. Les FSR avaient indiqué dimanche sur Twitter s'être "coordonnés" pour cela avec Washington. L'évacuation "des diplomates et de leurs familles" devait avoir lieu dimanche matin à bord de six avions, selon les FSR.

La première grande opération d'évacuation de civils depuis le début des combats avait été annoncée samedi par l'Arabie saoudite, qui a rapatrié 91 de ses citoyens et 66 ressortissants d'autres pays. Depuis plusieurs jours, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont déployé des forces dans les pays voisins, et l'Union européenne disait vouloir prendre des mesures similaires.