Soudan : les évacuations de ressortissants étrangers se poursuivent

Plus de 1000 ressortissants de l'UE ont été évacués du Soudan lors d'une "opération complexe mais (...) couronnée de succès", a annoncé lundi le chef de sa diplomatie Josep Borrell. Quelque 1500 ressortissants européens vivent dans le pays, selon un responsable européen contacté par l'AFP vendredi.

La France a évacué pour sa part près de 400 ressortissants français et de multiples nationalités, en assurant depuis dimanche plusieurs rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti, a indiqué lundi la diplomatie française. "Ces rotations ont permis d'évacuer 388 personnes, dont les ressortissants français qui le souhaitaient ainsi qu'un nombre significatif de citoyens d'autres pays", ont déclaré dans un communiqué commun la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Les autorités "poursuivent leurs efforts pour assurer la mise en sécurité de nos compatriotes" et sont prêtes à "assurer de nouvelles évacuations dès que possible", ont-ils ajouté, réitérant leur appel "à toutes les parties à un arrêt des combats et au retour au dialogue politique".

Parmi les ressortissants évacués par Paris figurent aussi des citoyens de plusieurs voisins européens. En parallèle, certains de ces pays ont également annoncé avoir fait sortir du pays des dizaines voire des centaines de leurs ressortissants, comme l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Grèce et la Suède. Le Royaume-Uni a indiqué pour sa part l'évacuation de son personnel diplomatique et de leurs familles, tandis que la Suisse et l'Irlande ont elles aussi lancé des opérations.