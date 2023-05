Soudan : une trêve de sept jours décidée entre l'armée et les paramilitaires

Depuis le début des combats meurtriers, le 15 avril au Soudan, plus de 330.000 personnes se sont déplacées dans le pays et plus de 100.000 autres ont trouvé refuge dans les pays voisins. "L'est du Tchad accueille déjà plus de 400.000 réfugiés soudanais et les nouveaux arrivants représentent un défi additionnel pour les services publics et les ressources du pays qui sont déjà fortement sollicités", prévenait le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), il y a quelques jours. L'instance s'attend désormais à 800.000 personnes qui pourraient fuir le pays.