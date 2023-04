Soudan : trois humanitaires tués sur fond de combats entre armée et paramilitaires

Plus largement, des "dizaines" de combattants ont été fauchés par les balles, roquettes et autres projectiles tirés depuis des chars ou des avions depuis samedi matin, rapporte un réseau de médecins prodémocratie. Ce dernier recense plus de 600 blessés. Combats de rue et blindés en travers des routes empêchent tout déplacement dans la capitale Khartoum. Partout, des colonnes de fumée s'élèvent depuis samedi du centre-ville où se trouvent les principales institutions de l'État.